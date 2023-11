Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger attackiert

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Zwei Männer im Alter von 31 und 44 Jahren haben am Dienstagabend (28.11.2023) einen 28-Jährigen am Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim attackiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 19:30 Uhr in der Bahnhofshalle zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, in deren Folge der 28-Jährige offenbar ins Gesicht geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Männer eine Flasche nach dem 28-Jährigen geworfen und dabei einen offenbar unbeteiligten 46-Jährigen am Oberkörper getroffen haben. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen die mit rund 0,8 und 1,4 Promille alkoholisierten Männer im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe an. Die beiden Geschädigten blieben durch den Vorfall offenbar unverletzt und lehnten eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den 31-jährigen tunesischen Staatsangehörigen sowie gegen den 44-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell