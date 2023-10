LPI-G: Du willst Polizistin oder Polizist werden ? Komm zum Polizeitag in die Gera-Arcaden

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 17.10.2023, gegen 07:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw BMW die Münsaer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen kam er zu weit rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Preissäule der dortigen Tankstelle. Am Pkw sowie an der Säule entstand Sachschaden. Der Pkw BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

