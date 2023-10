Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Brandgeschehen in Friedrich-Naumann-Straße

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Feuerwehr und Polizei rückten gestern Abend (18.10.2023), gegen 23:45 Uhr in die Friedrich-Naumann-Straße aus, nachdem dort Anwohner Rauchgeruch wahrnahmen. Es stellte sich heraus, dass eine im Briefkasten befindliche Zeitung in Brand gesteckt wurde. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte die Gefahrenquelle beseitigt und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses musste anschließend gelüftet werden. Zum Glück wurde niemand verletzt und die Wohnungen sind weiterhin nutzbar. Evakuierungsmaßnahmen mussten nicht eingeleitet werden. In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Brandeinsätzen in der Friedrich-Naumann-Straße. Die Ermittlungen der Kripo in Altenburg dauern diesbezüglich weiter an. Zeugen, welche Hinweise zum Brandgeschehen bzw. auffällige Personenbewegungen im Tatzeitraum (18.10.2023, 23:20 Uhr - 23:30 Uhr) bemerkt haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0271854/2023). (KR)

