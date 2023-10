LPI-G: Einbruch in Keller

Greiz (ots) - Greiz: Am 17.10.2023 kam es im Landkreis Greiz wieder zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern. In einem Fall wurde einem 87-Jährigem am Telefon vorgespielt, er habe knapp 40.000 Euro gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten machten sie dem Senior glaubhaft, dass er nun mehrere Google-Play-Karten kaufen und den Code an die Betrüger übermitteln solle. Aufmerksame Angestellte eines Ladens, in welchem der ältere Herr die Karten erwerben verhindert den Kauf, so dass ...

mehr