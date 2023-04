Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verstärkte Verkehrskontrollen am Karfreitag im gesamten Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Regelmäßig rufen sogenannte "Tuner" und "Autoposer" am Karfreitag den "Car-Freitag" aus. An diesem Tag treffen sie sich an unterschiedlichen Orten um dort die Fahrzeuge zu präsentieren. Da es bei diesen Treffen in der Vergangenheit immer wieder zu teilweise massiven Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gekommen ist, steht der kommende Karfreitag, der 7. April 2023, auch im Fokus der Polizei und ihrer Ordnungspartner. Die Sicherheit im Straßenverkehr genießt höchste Priorität. Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. Menschen, die sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhalten und den öffentlichen Verkehrsraum für ihre Zwecke missbrauchen erfahren von der Polizei "Null-Toleranz". Die Polizei Gelsenkirchen führt mit ihren Ordnungspartnern am Karfreitag flächendeckende Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Regelwidriges Verhalten und festgestellte Verstöße werden konsequent unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten geahndet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell