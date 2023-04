Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Kupferdiebe gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Sonntagmorgen, 2. April 2023, mutmaßliche Kupferdiebe in Ückendorf gestellt. Gegen 1.25 Uhr hatten die Männer versucht, in einen alten Bunker an der Bochumer Straße einzubrechen. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Streifenwagen vor Ort eintrafen, bemerkten Polizisten einen 46-Jährigen vor dem Gebäude, der beim Anblick der Polizei offenbar flüchten wollte. Die Beamten konnten ihn stoppen und legten ihm Handschellen an. Gleichzeitig flüchtete aus dem Gebäude eine weitere Person in Richtung Ottilienstraße. In einem angrenzenden Gebüsch konnten die Einsatzkräfte schließlich noch einen 19-Jährigen auffinden. Die beiden Tatverdächtigen, die ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sind, wurden vorläufig festgenommen. Mehrere Einbruchswerkzeuge wurden von den Beamten sichergestellt.

