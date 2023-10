Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger am Telefon

Greiz (ots)

Greiz: Am 17.10.2023 kam es im Landkreis Greiz wieder zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern. In einem Fall wurde einem 87-Jährigem am Telefon vorgespielt, er habe knapp 40.000 Euro gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten machten sie dem Senior glaubhaft, dass er nun mehrere Google-Play-Karten kaufen und den Code an die Betrüger übermitteln solle. Aufmerksame Angestellte eines Ladens, in welchem der ältere Herr die Karten erwerben verhindert den Kauf, so dass der Betrug glücklicherweise scheiterte. Das hohe Alter des Seniors und die sehr hohe Summe der Google-Play-Karten ließen bei den Verkäufern die Alarmglocken klingeln und sie verweigerten den Verkauf. Stattdessen wurde die Polizei verständigt. Die Polizei warnt ausdrücklich vor scheinbaren Lotto-Gewinnen, bei welchem erst Geldzahlungen fließen sollen, eh ein Gewinn ausgezahlt wird. Sollten Sie Fragen zu Betrugsmaschen haben oder selbst Opfer einer solchen Tat gewesen sein, so wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. (BF)

