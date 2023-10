Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schmelzhüttenstraße

Gera (ots)

Gera: Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich Einbrecher von Montag (16.10.2023) zu Dienstag (17.10.2023) Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schmelzhüttenstraße in Gera und drangen dort gewaltsam in die Büroräume einer ansässigen Zeitarbeitsfirma sowie in das Kellerabteil einer Anwohnerin ein. Die Büroräume selbst durchsuchten die Täter und stahlen u.a. eine aufgefundene Geldkassette. Was die Diebe aus dem Keller der Anwohnerin stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kripo in Gera übernimmt die Ermittlungen zum Fall (Bezugsnummer 0270930/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

