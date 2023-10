Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flieht nach schwerem Unfall vom Unfallort

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 17.10.2023, gegen 17:20 Uhr kam es in Zeulenroda-Triebes, Meinersdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 63-Jährigen. Ein derzeit unbekannter Motorradfahrer soll bei diesem Unfall aus einem Grundstück auf die Meinersdorfer Straße, Nähe Waldstadion aufgefahren sein, ohne den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Leichtkraftradfahrer zu beachten. Durch die Kollision kam der 63-Jährige zu Sturz und verletzte sich erheblich. Der Unfallverursacher ließ das Unfallopfer schwerverletzt am Unfallort zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in besagtem Zeitraum am Unfallort etwas beobachtet, oder wer kann Angaben zu einem beschädigten Motorrad machen. Hinweise an die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 036616210 mit der Bezugsnummer 0271816/2023. <BF>

