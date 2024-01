Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz (ots)

Am Mittwoch, dem 27.12.2023, kam es auf dem Rossmann-Parkplatz in Schleiz (Neumarkt) zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein Hyundai-Fahrer parkte seinen PKW gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 11.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall verursacht und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt hatte. An dem geparkten Hyundai (i30 in weiß) entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am rechten Stoßfänger. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unfallflüchtigen geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0336426 an die Polizei in Schleiz.

