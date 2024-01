Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw zerkratzt ***Zeugenaufruf***

Ransbach-Baumbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.01.2024, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 04.01.2024, 20:00 wurde in der Ortschaft Ransbach-Baumbach ein schwarzer Pkw Leon an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand geparkt auf dem großen Anwohnerparkplatz des Anwesens Am Seeufer 8 in Ransbach-Baumbach. Personen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

