POL-PDMT: Mögliche Verkehrsunfallflucht

Höhr-Grenzhausen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 02.01.2024 um 18:30 Uhr und Donnerstag, 04.01.2024 um 15:30 Uhr wurde in der Schützenstraße 22 in Höhr-Grenzhausen ein dunkler Audi A 5 zerkratzt. Der Pkw wurde vom Geschädigten auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Die Kratzer dürften mit einem spitzen Gegenstand angebracht worden sein und verliefen komplett über beide Fahrzeugseiten. Personen, die in ...

