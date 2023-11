POL-CE: Brand in Lagergebäude

Celle (ots) - Celle/Garßen - Am 16.11.2023 ist es gegen 20:14 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude der Wasserwerke in der Straße Storzmoor gekommen. Durch Einschlagen einer Scheibe ist die Täterschaft ins Innere gelangt. Ein Tresor wurde geöffnet und eine größere Summe Bargeld entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Celle unter 05141-2770. Rückfragen bitte an: ...

mehr