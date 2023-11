POL-CE: Gasleitung beschädigt - Fahrbahn gesperrt

Celle (ots) - Ahnsbeck - Bereits am 02.11.2023 gegen 23:45 Uhr ist es in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrzeugführer ist zunächst mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw kollidiert und hat anschließend den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt. Daraufhin hat der Fahrzeugführer seinen Pkw am Unfallort zurückgelassen und ist fußläufig geflüchtet. Am Folgetag haben ...

