Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchtes Tötungsdelikt nach einer Auseinandersetzung

Celle (ots)

Celle - Am Nachmittag des 15.11.2023 kam es im Eilensteg in Celle zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen und einem 25-jährigen Mann. Aus bislang unbekanntem Grund stach der 25-Jährige im Laufe des Streits mit einem scharfkantigen Gegenstand zunächst in den Brustbereich des 26-Jährigen und kurz darauf in dessen Rücken. Der 25-Jährige flüchtete, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Der 26-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er notoperiert wurde. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch. Die Ermittlungen dauern an.

