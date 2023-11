Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzender Zeugenaufruf nach versuchter Geldautomatensprengung in Winsen/Aller

Celle (ots)

Winsen(Aller)/Hambühren - Wie bereits am 09.11.2023 mitgeteilt, ist es am 09.11.2023 um 1:31 Uhr zu einer Manipulation an einem Geldautomaten in der Poststraße in Winsen gekommen. Wie die andauernden Ermittlungen jetzt ergeben haben, ist es in der Zeit vom 08.11.2023, 19:15, auf den 09.11.2023, 06:30 Uhr, zu einem Kennzeichendiebstahl in dem Anglerweg in Oldau gekommen. Dieser Kennzeichendiebstahl kann im Zusammenhang mit der Manipulation am Geldautomaten stehen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat, oder Personen die hierzu Hinweise geben können, sich an die Polizei in Wietze unter 05146 98623-0 zu wenden.

