POL-CE: Fahrzeug beim Ausweichen beschädigt und weitergefahren

Celle (ots) - Bröckel/Wathlingen - Bereits am 04.11.2023, zeigte der Inhaber eines Autohaus in Bröckel, Hauptstraße, an, dass in der Zeit zwischen dem 23.10.2023 und dem 04.11.2023 ein PKW vom Typ Dodge Ram entwendet worden sei. Am 08.11.2023 ist um 02:53 Uhr eine Anwohnerin der Straße Reiherstieg, Wathlingen, durch das Starten des Motors, des im Carport ...

mehr