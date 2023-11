Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dodge Ram Ziel von Autodieben in Bröckel und Wathlingen

Celle (ots)

Bröckel/Wathlingen - Bereits am 04.11.2023, zeigte der Inhaber eines Autohaus in Bröckel, Hauptstraße, an, dass in der Zeit zwischen dem 23.10.2023 und dem 04.11.2023 ein PKW vom Typ Dodge Ram entwendet worden sei. Am 08.11.2023 ist um 02:53 Uhr eine Anwohnerin der Straße Reiherstieg, Wathlingen, durch das Starten des Motors, des im Carport abgestellten Dodge Ram geweckt worden. Durch lautstarkes Rufen hat die bislang dann aus weiter nicht bekannten Gründen von der Tat abgelassen und den Tatort zu Fuß verlassen. Beide Fahrzeuge sind mit Keyless-Go ausgestattet. Diesen Umstand nutzte vermutlich die unbekannte Täterschaft um die Fahrzeuge zu öffnen und zu starten. Die Polizei weißt in diesem zusammenhang daraufhin, sollten sie Fahrzeuge mit dem System Keyless-Go haben, dass der Transponder immer abstrahlsicher aufbewahrt wird. Mögliche Zeugen der Tag oder Personen, welche Hinweise dazu geben können, werden aufgefordert sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

