Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vorbereitung zur Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse

Celle (ots)

Winsen/Aller - In der Nacht zum 09.11.2023, um 01:31 Uhr, meldete sich eine männliche Person, welche auf dem Weg zur Arbeit gewesen ist, bei der Polizei. In der Sparkassenfiliale in der Poststraße sei eine Person, welche sich auffällig verhalten solle. Bei Eintreffen der Polizei, nur wenige Minuten später, konnten vor Ort keine Personen oder Fahrzeuge mehr festgestellt werden. Jedoch ist die Zugangstür gewaltsam geöffnet worden und an den Geldautomaten ist manipuliert worden. Trotz sofortiger intensiver Fahndung konnte keine Täterschaft festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch geprüft, ob ein möglicher Zusammenhang mit der Tat am 25.10.2023 in Hambühren bestehen könnte. Wer im besagten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Sparkasse und der näheren Umgebung gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell