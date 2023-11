POL-CE: Brände im Stadtgebiet - Die Polizei ermittelt

Celle (ots) - Celle - Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag (04./05.11.2023) haben Kolleg/-innen des Streifendienst der Polizei Celle in der Lachtehäuser Straße die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht. Am Samstag sind binnen einer Stunde 11 Verstöße festgestellt und geahndet worden. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit sind hier 53 km/h, bei erlaubten 30 ...

mehr