Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Informationsabend bei der Polizei für Eltern und Schüler/-innen unter dem Motto "Mein Kind möchte zur Polizei, und jetzt?"

Celle (ots)

Sie als Eltern möchten auch gerne wissen, was ihr Kind im Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen und danach erwartet? Du hast Lust auf ein Studium bei der Polizei Niedersachsen? Du möchtest mehr darüber erfahren oder hast Fragen? Wir laden Sie herzlich zur ersten Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler/-innen bei der Polizeiinspektion Celle ein. Am 28.11.23, ab 19 Uhr, informieren der Leiter der Polizeiinspektion, Polizeidirektor Frank Freienberg, sowie Einstellungsberater/-innen der Polizeiinspektion Celle, gemeinsam mit der Sachbearbeiterin für Aus-und Fortbildung, in einem kurzen Vortrag zunächst über das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen (Voraussetzungen, Bewerbungsverfahren, Studienablauf) und den Polizeiberuf im Allgemeinen. Dieser Abend ist nur für Eltern und Erziehungsberechtigte bestimmt. Der zweite Termin am 07.12.2032, ab 19 Uhr, ist dann für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in der Woche zuvor bei uns waren, reserviert. Hier stehen euch die gleichen Ansprechpartner wie am ersten Abend zur Verfügung und informieren euch über alles was ihr zum Thema "Wie werde ich Polizistin/Polizist" wissen müsst. Im Anschluss beider Vorträge stehen wir für eure/ Ihre Fragen zur Verfügung. Wir bitten um vorherige Anmeldung, bis zum 27.11.23 für die Eltern und bis zum 06.12.23 für Schüler/-innen, unter Angabe der Namen und Anzahl der Personen an die folgende E-Mail-Adresse: postfach-auf@pi-ce.polizei.niedersachsen.de Da wir nur begrenzte Kapazitäten haben ist eine Anmeldung vorab zwingend erforderlich. Wir freuen uns auf eure/ Ihre Teilnahme.

