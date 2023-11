POL-CE: Durchsuchungen in der Gemeinde Wathlingen

Celle (ots) - Unterlüß- In der Zeit zwischen dem 30.10.2023, ca. 17 Uhr, und dem 01.11.2023, etwa 7 Uhr, ist in den Shop der Metronom und Deutschen Bahn am Bahnhof in Unterlüß eingebrochen worden. Die bislang nicht bekannte Täterschaft hat sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Shop verschafft und hier Tabakwaren und weiteres Diebesgut entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat, oder auch ...

mehr