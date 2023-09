Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen + Erneute Kontrollen der AG Tuner

Poser + Versuchter Einbruch + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen

Ein gutes Gespür bewiesen Streifenbeamte der Polizeistation Gießen Süd bei einer Verkehrskontrolle. Ihnen fiel am Dienstag (12.09.2023) gegen 00.20 Uhr ein Hyundai im Stadtgebiet auf, den sie schließlich in der Innenstadt stoppten. Im Auto saßen zwei Männer.

Im Fahrzeug fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana. Beim Fahrer fanden sie geringe Mengen Kokain, beim Beifahrer eine geringe Menge Haschisch. Die Beiden wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Insgesamt stellten die Ermittler mehrere Kilogramm Marihuana, Verpackungsmaterial, geringe Mengen Kokain und Haschisch, mehrere Tausend Euro Bargeld, Handys sowie das Fahrzeug sicher.

Noch in der Nacht wurde auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Gießen die Wohnung des Hyundaifahrers durchsucht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen zudem einem Haftrichter vorgeführt. Der 21-jährige, aus Gießen stammende Beifahrer wurde mangels Haftgründen entlassen. Gegen den 27-jährigen Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis erließ der Richter einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: Erneute Kontrollen der AG Tuner / Poser

Am Donnerstag (21.09.2023) nahmen speziell geschulte Beamte der AG Tuner / Poser erneut auffällige Fahrzeuge genauer unter die Lupe. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet kontrollierten sie von mittags bis in die Abendstunden hinein. Der gute Sachverstand der Schutzleute manifestierte sich darin, dass 13 der kontrollierten 35 Fahrzeuge Mängel aufwiesen. An einem Fahrzeug waren aufgrund nicht erlaubter, baulicher Veränderungen bereits Schleifspuren an den Reifen erkennbar. Das Auto stellten die Polizisten aufgrund dieses und weiterer, gravierender Mängel noch vor Ort sicher. Erfreut zeigten sich die Kontrollierenden darüber, dass alle technischen Veränderungen der restlichen 22 überprüften Fahrzeuge von Sachverständigen abgenommen und somit nicht zu beanstanden waren. Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Gießen: Versuchter Einbruch

Auf die Räume einer Anwaltskanzlei in der Alicenstraße hatte es ein Unbekannter abgesehen. Er versuchte, eine Holzeingangstür aufzuhebeln, scheiterte jedoch und verschwand unbemerkt. Der Versuch wurde am Dienstagmittag (19.09.2023) festgestellt, die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter 0641 7006-6555.

Reiskirchen: Blaues Fahrzeug flüchtet von Unfallort

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein blaues Fahrzeug in der Dieselstraße einen geparkten schwarzen Mazda. Die Fahrerin hatte ihr Auto dort am Samstag (16.09.2023) gegen 16.00 Uhr dort abgestellt. Als sie am Montag gegen 07.00 Uhr zu ihrem MX5 zurückkam, stellte sie den Schaden im vierstelligen Eurobereich fest. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten, blauen Fahrzeug geben? Hinweise bitte unter 06401 91430 an die Polizeistation Grünberg.

Gießen: Unfallfluchten

In der Frankfurter Straße, vor einem Sanitätshaus nahe des Bahnübergangs, parkte ein Verkehrsteilnehmer am Samstag (16.09.2023) zwischen 22.10 Uhr und 23.10 Uhr. Ein unbekannter Fahrer verursachte am BMW innerhalb dieser Stunde einen Schaden von mehreren Hundert Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Einen grauen VW T-Roc beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Pestalozzistraße. Der Unfall passierte im Zeitraum von Montag (18.09.2023), 18.15 Uhr bis Dienstag, 17.30 Uhr. Der Schaden liegt vermutlich im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizeistation Gießen Nord sucht zu beiden Unfällen Zeugen, die sich bitte unter 0641 7006-3755 melden.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten ebenfalls um Hinweise. In der Rheinfelser Straße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Fiat. Der zurückgelassene Schaden dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum Dienstag (19.09.2023), 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, 09.15 Uhr

Zeugen melden sich bitte unter 0641 7006-3555.

