POL-CE: Einbruch in Wasserwerke

Celle (ots) - Wietze - Am heutigen 16.11.23 ist bei Tiefbauarbeiten die Ortsnetzleitung in der Fuhrbergerstraße beschädigt worden. Gegen 9:21 Uhr ist nach Angaben der Firma vor Ort die Störungsmeldung eingegangen. Die Reparaturarbeiten sollen bis etwa 15:30 Uhr andauern. In dieser Zeit ist der betroffene Abschnitt für den Verkehr gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 ...

