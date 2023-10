Bad König (ots) - Auf Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Büro in der Bahnhofstraße abgesehen. Gegen 5.15 Uhr am Mittwochmorgen (4.10.) bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen zwischen 17.30 Uhr am Montagabend (2.10.) und 17.30 Uhr am Folgetag in ...

