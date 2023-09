Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehrfest beim Löschzug Bigge - Olsberg erfolgreich

Bei bestem Wetter feierte der Löschzug Bigge - Olsberg am vergangenen Sonntag sein traditionelles Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten. Zahlreiche Gäste fanden sich am Feuerwehrhaus in der Ramecke ein. Neben Kaffee und Kuchen, Erbsensuppe, Bratwurst und Pommes, gab es am frühen Nachmittag die ersehnten Kartoffeln aus dem Buchenholzfeuer. Dazu durften natürlich auch nicht die selbst eingelegten Heringe fehlen.

Neben den eigenen Einsatzfahrzeugen war noch ein Fahrzeug vom Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) aus Meschede Enste zu Gast. Der ausgestellte AB-Tank-W (Abrollbehälter Wassertank) hat einen Behälter für max 11500 Liter Löschwasser verbaut. Es kann als mobiler oder stationärer Löschwasserbehälter angefordert werden. Eine Pumpe versorgt bei Bedarf einen Wasserwerfer mit 2000 Liter Löschwasser pro Minute, der auch während der Fahrt eingesetzt werden kann. Dies ist hilfreich bei Industrie- oder Wald- und Vegetationsbränden.

Bei der neuen TS-Challenge konnten sich einige Gruppen unter Beweis stellen. Hier musste eine Tragkraftspritze mit einem Gewicht von 190 kg möglichst lange hochgehalten werden. Der stärksten Mannschaft gelang dies für 1 Minute und 38 Sekunden. Gewonnen hat die Mannschaft der Junggesellen der Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg. Gefolgt vom Team "Feuer" mit 1:29 und dem Team 2 des Spielmannszuges mit 1:28. Frauenpower war natürlich auch gefragt, aber leider ging nur eine Mannschaft ins Rennen. So belegten die "Supergirls" mit 2:02 den ersten Platz. Bei den Damen wurden die Regeln etwas gelockert, hier durften die Tragegriffe mit beiden Händen gehalten werden. Zu gewinnen gab es mehrere gekühlte 5-Liter Durstlöscher, diese wurden von der Krombacher Brauerei gesponsort.

Die kleinsten Gäste hatten viel Spaß in der großen Hüpfburg und mit den Trampel- Unimogs der Kinderfeuerwehr, die am Sonntag offiziell mit der Urkundenübergabe durch den Wehrleiter Marc Stappert gegründet wurde. Zur Kinderfeuerwehrwartin ernannte er mit der Übergabe der Urkunde Christin Biermann. Die Jugendfeuerwehr zeigte danach in einer Übung, was sie schon alles kann. Ein kleines Holzhaus wurde hierfür in Brand gesetzt und durch die Nachwuchsretter gekonnt gelöscht. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Gästen für diesen gelungenen Tag und freut sich jetzt schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt "Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen. Kommen Sie zu uns, wenn wir feiern".

