FF Olsberg: Feuerwehrfest mit neuer Weltmeisterschaft beim Löschzug Bigge - Olsberg

Olsberg (ots)

Der Löschzug Bigge - Olsberg läd wieder, wie jeden ersten Sonntag im September, zu seinem traditionellen Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten ein. Am kommenden Sonntag, 3. September sind alle Bürger und Gäste sowie Freunde und Gönner der Feuerwehr herzlich eingeladen, einen schönen Tag mit den ehrenamtlichen Helfern des Löschzuges und den Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr am und im Feuerwehrhaus in der Ramecke 11 in Bigge - Olsberg zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist wie gewohnt mit Leckereien aus der Küche, reichhaltigem Kuchenbuffet, kalten und warmen Getränken und natürlich nicht zuletzt mit den kostenlosen Kartoffeln aus dem Buchenholzfeuer gesorgt. Dazu dürfen natürlich auch wieder nicht die selbst eingelegten Heringe der Küchenmannschaft fehlen. Und natürlich dreht auch wieder das Wurstmobil seine Runden. Für die kleinen Besucher ist wieder eine Hüpfburg aufgestellt. Musikalisch wird wieder der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bigge - Olsberg den Tag begleiten.

Nach dem Brand im Feuerwehrhaus kann die Weltmeisterschaft im Schlauchwagen ziehen leider nicht mehr stattfinden, das Fahrzeug ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Aber ab sofort gibt es eine neue Weltmeisterschaft auf dem Feuerwehrfest beim Löschzug - die TS - Challenge. Wir suchen die stärkste Mannschaft! Am Sonntag wird die neue Weltmeisterschaft vorgestellt, es werden also starke Vierer-Teams gesucht. Neben der Fahrzeugschau werden die Nachwuchsretter der Jugendfeuerwehr bei einer Übung zeigen, was sie gelernt haben. Der Löschzug freut sich auf viele Besucher nach seinem Motto "Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen. Kommen Sie zu uns, wenn wir feiern".

