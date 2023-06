Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Gartenhütte abgebrannt, 79-jähriger versucht mit Gartenschlauch zu löschen.

Olsberg (ots)

Die Löschgruppen Assinghausen und Wiemeringhausen wurden in der Mittagszeit zusammen mit dem Löschzug Bigge-Olsberg zum Brand einer Gartenhütte am Bruchsberg in Assinghausen alarmiert. Ein 79-jähriger wollte in seinem Garten einige Arbeiten verrichten, als er plötzlich hinter sich Geräusche hörte. Als er sich umdrehte, schlugen nach seinen Angaben Flammen aus der Tür und dem Fenster seines Geräteschuppens. Er konnte noch seinen Rasenmäher aus den Flammen retten, bevor er mit dem Gartenschlauch eigene Löschversuche unternahm. 21 ehrenamtliche Helfer rückten mit fünf Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Aufgrund der Trockenheit hatte das Feuer bereits auf angrenzende Büsche und Bäume übergegriffen. Eine größere Ausbreitung konnte aber verhindert werden. Über die Brandursache liegen keine Kenntnisse vor, verletzt wurde niemand.

