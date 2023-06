Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: LKW Brand auf B480 bei Olsberg - Assinghausen - Bundesstraße gesperrt

Ein mit Papprollen beladener LKW mit Sattelauflieger befuhr am Morgen gegen 11:15 Uhr die B480 von Olsberg kommend Richtung Assinghausen, als plötzlich ein nachfolgender LKW Fahrer auf sich aufmerksam machte. Als der Fahrer seinen Sattelzug anhielt, konnte er direkt sehen, was gemeint war. An seiner Hinterachse des Aufliegers schlugen Flammen hervor. Geistesgegenwärtig trennte er die Zugmaschine vom Gespann ab und stellte sie in sicherer Entfernung ab, danach unternahm der 49 jährige Fahrer noch Löschversuche. Er blieb dabei unverletzt. Die 34 alarmierten Kräfte der Löschgruppen Assinghausen, Wiemeringhausen und des Löschzuges Bigge - Olsberg, die mit sieben Fahrzeugen anrückten, setzten die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz fort. Zunächst mit Wasser, später wurde Löschschaum eingesetzt, da die geladenen Papprollen immer wieder anfingen zu brennen. Mit einem Ladekran wurde im Verlauf die Ladung abgeräumt und abgelöscht. Der Anhänger wird noch mit einem Kran geborgen und die Unfallstelle gereinigt. Die B480 wird noch bis voraussichtlich 18:00 Uhr voll gesperrt bleiben. Warum die Hinterachse Feuer fing, ist unklar.

