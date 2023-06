FF Olsberg: Funklehrgang in Olsberg

Freiwillige Feuerwehr Olsberg

16 Feuerwehrfrauen- und Männer haben mit dem Funklehrgang einen weiteren Teil ihrer Grundausbildung absolviert. Der Lehrgang beinhaltete neben der Bedienung der digitalen und analogen Funkgeräte der Feuerwehr auch die rechtlichen und physikalischen Grundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie mehrere praktische Übungen. Bei den Übungen konnte das Erlernte vertieft und in der Praxis angewendet werden. An zwei Wochenenden wurden die Teilnehmer im Feuerwehrhaus der Löschgruppe Antfeld ausgebildet. Mit der schriftlichen Abschlussprüfung wurde der Wissenstand der Teilnehmer durch den stellvertretenden Wehrleiter Stefan Kesting am Ende überprüft. Alle Teilnehmer bestanden mit großem Erfolg. Sieben mal wurde die Note "Sehr gut" vergeben. Für dieses gute Ergebnis bedankte sich Kesting auch im Namen von Wehrleiter Marc Stappert und dem zweiten stellvertretenden Wehrleiter Sebastian Völmecke bei allen Ausbildern und Teilnehmern. Auch Rebecca Arens vom Fachbereich 2 (öffentliche Ordnung) der Stadt Olsberg verschaffte sich während einer praktischen Übung mit dem Abrollbehälter Einsatzleitung (AB-EL) des Hochsauerlandkreises und dem Einsatzleitwagen des Löschzuges Bigge-Olsberg einen Überblick über die technischen Möglichkeiten der Einsatzleitung. Sie dankte allen Teilnehmern für ihr Engagement in der freiwilligen Feuerwehr und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Wolfgang Fischer, der leider terminlich verhindert war.

