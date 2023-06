Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Angeblicher Wohnungsbrand in Olsberg, Mann mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Olsberg (ots)

Zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr wurden am Morgen um 9:44 Uhr der Löschzug Bigge - Olsberg und die Löschgruppe Gevelinghausen mit Sirenenalarm alarmiert. Aus einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße drag Rauch aus einem Fenster im 2. Obergeschoss. Die ersteintreffenden Kräfte öffneten gewaltsam die Wohnungstür und fanden einen 53-jährigen tief schlafend in seinem Bett vor. Die Wohnung war stark verraucht. Der Grund dafür war eine in der Küche auf dem Herd stehende Bratpfanne. Offenes Feuer war zum Glück noch nicht entstanden. Die Pfanne wurde ins Freie gebracht. Der Bewohner, der nur mit viel Mühe vom vorgehenden Trupp unter Atemschutz geweckt werden konnte, wurde nach einer ersten notärztlichen Behandlung im Rettungswagen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen installierten Rauchmelder hatte er nicht wahrgenommen. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Die letzten der 50 Einsatzkräfte, die mit 8 Fahrzeugen vor Ort waren, hatten um 11 Uhr Einsatzende. Die Bahnhofstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um.

