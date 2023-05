Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter die Heckscheibe eines roten Audi A 1 mit Homburger Kreiskennzeichen mit einem Steinwurf beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit unter einem Carport in der Bliesransbacher Straße in 66399 Mandelbachtal (Bliesmengen-Bolchen) geparkt.

Am Samstag, den 20.05.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:15 Uhr, wurde die Heck-scheibe der linken Tür eines VW Transporters mit Saarbrücker Kreiskennzeichen eben-falls mit einem Steinwurf durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der VW Transporter war zur Tatzeit in der Zweibrücker Straße in 66399 Mandelbachtal (Habkirchen) zum Parken abgestellt.

In beiden Fällen wurden für die Sachbeschädigung Steine von Nachbargrundstücken in unmittelbarer Nähe benutzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell