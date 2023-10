Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: 44-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Ober-Ramstadt (ots)

Ein 44-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag (4.10.) bei einem Arbeitsunfall verletzt und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 16.20 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle und meldeten eine Person, die im Stadtteil Rohrbach in einer Baugrube verschüttet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er in der Grube gearbeitet, als Erde abrutschte und ihn begrub. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg schließlich ausgraben. Lebensgefahr bestand nicht. Zudem wurde vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Kommissariat 41 der Darmstädter Kriminalpolizei und die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

