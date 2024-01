Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermisstensuche im Bereich Bettendorf/Pohl/Obertiefenbach

Bettendorf (ots)

Am 03.01.2024 ab ca. 15:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr kam es in dem Bereich Pohl/Bettendorf/Obertiefenbach zu umfangreichen Suchmaßnahmen nach einer vermissten 39-jährigen Frau. Hierbei waren zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Polizei, u.a. auch der Polizeihubschrauber, im Einsatz. Letztlich konnte die Frau in einem Waldstück in einer hilflosen Lage aufgefunden und gerettet werden. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

