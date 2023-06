Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rettungswagen während eines Einsatzes beschädigt

Ratzeburg (ots)

26. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.06.2023 - Lauenburg

Gestern Morgen (25.06.2023) wurde in der Elbstraße, in Höhe des Hotels Schifferhaus, in Geesthacht ein eingesetzter Rettungswagen beschädigt.

Die RTW-Besatzung stellte gegen 06.40 Uhr ihr Fahrzeug in der sehr engen Elbstraße mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage verkehrsbehindert ab und eilte zum Einsatzort. Als die Sanitäter gegen 07.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, um die Transportliege für den Patienten zu holen, stellten sie mit Bedauern fest, dass Unbekannte sich während ihres Einsatzes an ihrem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Der Scheibenwischer auf der Fahrerseite wurde abgebrochen, so dass die Einsatzfähigkeit des Rettungswagens nur noch eingeschränkt gegeben ist.

Die Beamten der Polizeistation Lauenburg haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Einsatzmittel aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04153/30710 bei den Polizisten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell