Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hartenfels - Dachstuhlbrand

Hartenfels (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Hartenfels. Das Feuer griff vom unbewohnten Dachgeschoss nicht auf weitere Etagen über, so dass sich die Hausbewohner, die durch aufmerksame Nachbarn rechtzeitig auf den Brand aufmerksam gemacht wurden, unverletzt ins Freie begeben konnten. Durch freiwillige Feuerwehren der Verbandsgemeinde Selters wurde der Brand gelöscht. Ursächlich für den Brand dürfte eine Feuerentwicklung im Bereich des Schornsteins gewesen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell