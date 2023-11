Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radfahrer verunfallt in Cuxhaven, stürzt und zieht sich schwerste Verletzungen zu

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (21.11.2023) kam es gegen 14:00 Uhr in der Poststraße in Cuxhaven zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Cuxhavener kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit zwei geparkten PKW und stürzte daraufhin. Beim Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde daraufhin unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht. Während der Erste Hilfe Maßnahmen und der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Cuxhavener festgestellt.

