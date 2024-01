LPI-SLF: Verkehrsteilnehmer mit mehr als 1,2 Promille unterwegs

Unterwellenborn (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 05.55 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW in Kamsdorf die Unterwellenborner Straße. Beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich Karl-Liebknecht-Straße übersah er den 20-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 20-Jährige kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

