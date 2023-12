POL-PPWP: Betrüger in Sozialen Medien unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Abfallsammelstelle in der Siegelbacher Straße. Die Täter durchwühlten in den Büroräumen Schränke und Schreibtische. Dabei rissen sie sich Bargeld in einem hohen dreistelligen Betrag unter den Nagel. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die zwischen Dienstag, 18:45 ...

