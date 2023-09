POL-MFR: (1097) Wahlkampfkundgebung mit Teilnahme des Bundeskanzlers

Schwabach (ots) - In der Nacht von Donnerstag (21.09.2023) auf Freitag (22.09.2023) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Lottoladen in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Personen schlugen mutmaßlich über Nacht die Schaufensterscheibe eines Lottogeschäfts in der Wilhelm-Dümmer-Straße ein, durchdrangen eine dahinterliegende Trockenbauwand und gelangten so in den ...

mehr