Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1095) Einbruch in Lottogeschäft - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21.09.2023) auf Freitag (22.09.2023) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Lottoladen in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Personen schlugen mutmaßlich über Nacht die Schaufensterscheibe eines Lottogeschäfts in der Wilhelm-Dümmer-Straße ein, durchdrangen eine dahinterliegende Trockenbauwand und gelangten so in den Verkaufsraum. Hieraus entwendeten sie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell