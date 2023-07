Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor Betrugsmasche

Greiz (ots)

Greiz: Die Ermittlungen zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 73-jährigen Frau hat seit gestern (19.07.2023) die Polizei aufgenommen. Per Telefon meldeten sich Ende Mai die Trickbetrüger bei der Seniorin und machten ihr glaubhaft, dass sie im Lotto gewonnen habe. Um den Lottogewinn auszahlen zu können, sollten Code-Karten im Wert von 1000 Euro käuflich erworben und der Code über einen Messenger-Dienst übermittelt werden. Im guten Glauben, ihren Gewinn zu erhalten, übermittelte die 73-Jährige daraufhin mehrere Codes. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt und die Polizei informiert. Der Geschädigten entstand so ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Es handelt sich hier um eine polizeibekannte Betrugsmasche. Daher warnt die Polizei erneut: Geben Sie an Ihnen unbekannte Personen keine persönlichen Daten heraus. Seien Sie bei jeder Geldforderung am Telefon skeptisch und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer ein - halten Sie Rücksprache mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen. Zur Auszahlung eines Gewinnes sind keine Kosten zu entrichten. Erst recht nicht in Form von Code-Karten. Informieren Sie Ihre Polizei. (RK)

