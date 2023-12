POL-PPWP: Angebliche Schüsse in der Bierstraße

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Drei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag durch Brände beschädigt worden. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Gegen 3:15 Uhr brannte in der Wiesenstraße ein Elektrofahrzeug. Kurze Zeit später wurde ein Brand in der Althütter Straße gemeldet. Dort stand ein VW Caddy in Flammen. Das Fahrzeug rollte auf einen anderen Pkw und beschädigte diesen. Durch das Feuer ...

