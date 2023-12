Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Trolley

Kaiserslautern (ots)

Eine Kundin wurde am Mittwochmittag bei ihrem Supermarkteinkauf am Fakelrondell bestohlen. Die Seniorin bemerkte über einen längeren Zeitraum, dass sie von zwei Frauen beobachtet wurde. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. In einem Moment der Unachtsamkeit griffen Unbekannte zu und entwendeten eine blaue Tasche mitsamt Geldbeutel aus dem Trolley der Rentnerin. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |cla

