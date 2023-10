Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebereicht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeiitraum Freitag, 27.10.2023, 06:00 - Sonntag, 28.10.2023, 10:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 27.10.2023, 06:00 Uhr bis Sonntag, 29.10.2023, 10:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sechzehn Verkehrs-unfälle aufgenommen. Bei drei Verkehrsunfällen zogen sich beteiligte Personen leichte Verletzungen zu. In vier Fällen entfernten sich die jeweiligen Unfallveruracher unerlaubt von der Unfallstelle.

So wurde ein auf dem Parkplatz in der Luisenstraße geparkt abgestellter PKW in der Zeit von Freitag, 27.10.2023, 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Das verursachende Fahrzeug dürfte wohl zuvor schon auf dem Parkplatz gestanden haben und hatte eine silberne Fahrzeugfarbe.

Am Samstag, 28.10.2023, 10:35 Uhr, wurde mitgeteilt, dass an der Bahnunterführung im Mittelweg eine Warnbake, die zum Hinweis der Höhenbegrenzung in einer Höhe von 360cm angebracht ist, beschädigt wurde. Vermutlich durch einen LKW wurde der Schaden verursacht.

Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu den Unfallverursachern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu wenden.

Am Freitagmorgen, 27.10.2023, 06:10 Uhr, kletterten zwei junge Männer (19 und 18 Jahre alt) in ein Parkhaus in der Friedrichstraße. Ziel der beiden Männer war ein dort abgestellter PKW, der auch geöffnet vorgefunden werden konnte. Die beiden jungen Täter konnten vor Ort festgenommen werden. Dabei leistete einer der beiden Personen Widerstand gegen seine Festnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten obendrein noch verbal. Da der Beschuldigte zudem unter Alkohol- einwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell