POL-PDNR: Pkw Diebstahl vorbereitet, Täter festgenommen

Linz am Rhein (ots) - Am 28.10.23 gegen 17:30 Uhr parkte der Besitzer eines Citroën Berlingo sein Fahrzeug im Bereich der Einmündung Am Schoppbüchel/Asbacher Straße in Linz am Rhein. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines blauen Volkswagens mit NR-Kennzeichen fuhr rückwärts von einem Parkplatz im Bereich der Straße Am Schoppbüchel und stieß dabei gegen den PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallversucher von der Unfallstelle. ...

