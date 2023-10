Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am 28.10.23 gegen 17:30 Uhr parkte der Besitzer eines Citroën Berlingo sein Fahrzeug im Bereich der Einmündung Am Schoppbüchel/Asbacher Straße in Linz am Rhein. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines blauen Volkswagens mit NR-Kennzeichen fuhr rückwärts von einem Parkplatz im Bereich der Straße Am Schoppbüchel und stieß dabei gegen den PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallversucher von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

