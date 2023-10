POL-PDNR: Tatortsuche nach Diebstahl

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstag den 26.10. gegen ca. 11:15Uhr kam es in der Asbacher Straße in Linz am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine ältere Dame beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend. Dies wurde durch zwei Zeugen beobachtet, welche das Kennzeichen notierten und die Beamten der Polizei Linz so zu der Unfallverursacherin führten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Rückfragen ...

mehr