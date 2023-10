POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in Sprudelstraße

Unkel (ots) - Am 27.10.2023 kam es gegen 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Unkel. Unbekannter männlicher Pkw-Fahrer befuhr die Straße Lehngasse in Unkel und bog dann rechts in die Frankfurter Straße ab. Dabei übersah er das am Haus liegende Werkzeug des Geschädigten und beschädigte dieses durch Überfahren. Obwohl der Geschädigte sofort lautstark auf sich aufmerksam machte, fuhr der Verursacher ...

