Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau

Steinheim (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023, um 14:30 Uhr, kam es im Kreisverkehr Wöbbeler Straße/Beller Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Lipper befand sich mit seinem Mercedes B- Klasse im beschriebenen Kreisverkehr. Ein 63-jähriger Steinheimer fuhr mit seinem Ford Ranger von der Wöbbeler Straße in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des Mercedes. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurde die die 69-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei-de Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

